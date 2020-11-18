За словами Уманського, за 10 місяців з Фонду боротьби з коронавірусом вже витрачено 40 млрд грн, переважно не на заходи боротьби з коронавірусом-19, а на інші пріоритети, визначені урядом.

У коронавірусному фонді Залишилося 26 мільярдів гривень, які повинні бути спрямовані на боротьбу з вірусом.

Про це заявив радник глави офісу президента Ігор Уманський, який подав нещодавно заяву про відставку, в ході прес-конференції.

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"Ще є час уникнути економічного, як наслідок, соціального і, як наслідок, політичного апокаліпсису. Цей час ще є, є 26 млрд грн невикористаних коштів ковідного фонду, і їх потрібно негайно направити на фінансування медичної інфраструктури, забезпечення зарплати працівникам, відповідних засобів захисту, обладнання, тестів", - сказав він.

За словами Уманського, за 10 місяців з Фонду боротьби з коронавірусом вже витрачено 40 млрд грн, переважно не на заходи боротьби з коронавірусом-19, а на інші пріоритети, визначені урядом.

"Медичну інфраструктуру не створено, підготовка до другої хвилі поки провалюється. За цей же період на 95 млрд грн не профінансовані видатки загального фонду держбюджету, в тому числі майже на 35 млрд видатки захищені", - повідомив Уманський.

Він зазначив, що дохідна частина бюджету після секвестру виглядає такою, що може бути виконана до кінця цього року, однак 300 млрд грн планових витрат, які мають бути забезпечені відповідними запозиченнями, знаходяться під загрозою.

За словами Уманського, вдалося залучити тільки трохи більше 100 млрд грн, і до кінця року щонайменше 100 млрд грн державних витрат опиняться під загрозою, в першу чергу це стосується ризиків соціальної групи.

"Звичайно, є велика спокуса включити друкарський верстат і перенести цей колапс, який може очікувати бюджетну систему, на невеликий термін. Але цей підхід занадто небезпечний втратою тієї макроекономічної стабільності, якої вдалося досягти, з одного боку. З іншого боку - під загрозою буде курсова стабільність, інфляційні процеси та, як наслідок, вся фінансово-економічна система України", - підкреслив радник глави ОП.

Уманський також висловив думку, що бюджет наступного року, "бюджет побажань", має бути переглянутий і в ньому мають бути закладені точки зростання і відповідні пріоритети, спрямовані на економічне зростання.

За його словами, бюджет наступного року на 66% являє собою борги, і в таких умовах обслуговування боргу – 160 млрд грн – майже найбільша стаття витрат бюджету. Тому, на думку Уманського, в цих умовах уряд має піти на реструктуризацію держборгу і відстрочку як виплат за основною сумою, так і з обслуговування.

"Це невеликий перелік дієвих заходів, які зараз можна ще зробити, час ще є. Саме тому я написав заяву, щоб публічно про це говорити, оскільки, маючи статус радника, це некоректно і неетично", - підкреслив радник глави ОП.

Звільнення Уманського

12 листопада Ігор Уманський написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника керівника офісу президента.

Раніше Уманський обіймав посаду міністра фінансів України.

Доля коронавірусного фонду

3 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з яким був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн.

Більш ніж половину коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

17 листопада 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна за сім місяців витратила на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції понад 20 млрд грн тільки по лінії сфери охорони здоров'я.

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Автор: Катерина Жирій