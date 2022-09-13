Також він розповів, на якому рівні у 2023 році передбачається розмір середньої заробітної платні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив деталі держбюджету-2023 і розповів, що буде з доларом у наступному році. Окрім цього стало відомо, чого очікувати від рівня середньої заробітної платні.

Про це Шмигаль розповів під час засідання уряду.

Так, середня заробітна плата передбачається на рівні 18,5 тисяч гривень. Шмигаль повідомив, що інфляція може сягнути 30%. А середньорічний курс долара буде коливатись в районі 42 гривень.

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"Попри всі виклики та труднощі, наша економіка та фінансова система цьогоріч вистояли. Також у нас є повне розуміння, як ми завершимо рік з точки зору проведення всіх необхідних виплат. Проект бюджету, який ми затверджуємо сьогодні, так само дає нам повне розуміння приорітетів на наступний рік. Ми забезпечимо нашу армію, профінансуємо пенсії, зарплати медиків і вчителів. Будемо підтримувати найбільш соціально вразливі категорії населення. Продовжимо програми стимулювання економіки. Україна обов'язково переможе і ми почнемо наймасштабнішу відбудову і трансформацію у Європі за останні 70 років", - наголосив Шмигаль.

Проект держбюджету на 2023 рік: що відомо

Як повідомляв УНІАН, уряд України підтримав проект державного бюджету на 2023 рік.

Він, зокрема, передбачає видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

Також, за проектом бюджету, у 2023 році власні доходи складуть 1,28 трлн грн, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн грн. Таким чином, щомісячний дефіцит становитиме понад 3 млрд доларів.

Згодом стало відомо, що макропрогноз на 2023 рік передбачає зростання реального ВВП на 4,6%. Економіка України у 2023 році може як впасти, так і зрости, все залежить від ситуації на фронті, наголосив Шмигаль.