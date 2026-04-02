Ціни на золото тануть на очах через Трампа: скільки коштує метал зараз

Ціни на золото в четвер, 2 квітня, відступили від двотижневих максимумів. Заява президента США Дональда Трампа про продовження військової операції в Ірані найближчими тижнями призвела до різкого зростання цін на нафту та послабила надії на зниження процентних ставок, що й вплинуло на вартість дорогоцінного металу.

Агентство Reuters пише, що станом на 7:39 за київським часом спотова ціна на золото знизилася на 2% до 4664,39 долара за унцію, перервавши чотириденну серію зростання. Таким чином, 1 грам цього дорогоцінного металу обійдеться в 149,96 долара.

"Золото відступає після двох чудових днів, оскільки президент Трамп висловився в досить войовничому тоні, згадавши про агресивні плани на найближчі тижні... це свідчить про те, що оптимізм останніх кількох днів був надмірним і перед довгими вихідними нас чекає відкат", – сказав незалежний трейдер з металів Тай Вонг.

Відео дня

Ринки відреагували швидко: прибутковість 10-річних казначейських облігацій США та індекс долара зросли, тиснучи на золото, номіноване в доларах. Тим часом ціни на нафту марки Brent підскочили більш ніж на 6% після того, як Трамп дав зрозуміти, що націлений на енергетичну інфраструктуру Ірану, що посилило побоювання щодо пропозиції.

Золото й без того перебувало під тиском, втративши в березні 11% – це найгірший показник за місяць з 2008 року – після початку конфлікту з Іраном 28 лютого. Стрибок цін на нафту посилив побоювання щодо інфляції, що ускладнює перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.

Очікування зниження ставок у США залишаються низькими протягом більшої частини 2026 року. Імовірність зниження ставок у грудні впала до 12%, порівняно з приблизно 25% до останніх коментарів Трампа.

Хоча золото зазвичай виграє в періоди інфляційного тиску та геополітичної напруженості, вищі процентні ставки знижують його привабливість.

Що стосується інших металів, спотова ціна на срібло впала на 4,6% до 71,67 долара, на платину – на 2,5% до 1 914,61 долара, а на паладій – на 1,4% до 1 451,92 долара.

Ціни на метали – останні новини

Ціни на алюміній можуть показати найзначніше місячне зростання за останні майже два роки. Війна на Близькому Сході призвела до збоїв у постачанні та пошкодження місцевих виробничих потужностей, що спричинило загострення ситуації на світовому ринку.

При цьому ціни на мідь зросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися протягом двох-трьох тижнів.

