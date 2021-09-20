Спікер прогнозує, що цього року не буде ані "бюджетної ночі", ані "бюджету під ялинку".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що завтра парламент розпочне процес розгляду проекту Державного бюджету України на 2022 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради, до якої приєднався по відеозв'язку.

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"У нас у вівторок планується до розгляду закон про Державний бюджет України... Я хотів би подякувати Кабінету міністрів України: вони вчасно, згідно з чинним законодавством, фактично 15 вересня, внесли цей законопроект до Верховної Ради України", - зазначив голова ВР.

Він також подякував профільному комітету ВР, який опрацьовує цей законопроект.

"І ми зможемо нормально, в терміни, розглянути ці важливі для держави питання", - сказав Разумков і висловив сподівання, що всі стадії розгляду цього законопроекту пройдуть ефективно.

"Ми вже два рази з вами відійшли від порочної практики таких "бюджетних ночей" або "бюджету під ялинку". Тому сподіваюся, цього разу, разом з урядом, ми зможемо зробити якісний фінансовий документ, за яким буде жити вся держава в наступному році", - зазначив він.

Крім того, повідомив спікер, у вівторок ВР розгляне також блок соціальних законопроектів.

Серед іншого, на цьому тижні планується розглянути в тому числі й законопроект про діяльність Бюро економічної безпеки, а також законопроект про конституційну процедуру.

Держбюджет-2022:

15 вересня Кабінет міністрів затвердив проект бюджет на 2022 рік. Того ж дня у Верховній Раді України був зареєстрований проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік (№6000).

Проект бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом в 3,5% від валового внутрішнього продукту.

Автор: Таня Поляковська