Нацагентство із запобігання корупції внесло SLB до переліку міжнародних спонсорів війни.

Найбільший у світі постачальник послуг та обладнання для видобутку нафти - компанія SLB - обмежила угоди в Росії, щоб зберегти присутність в умовах санкцій, проте компанія не планує йти з ринку агресора.

Як повідомляє Reuters, компанія посилила контроль за поставками обладнання з США, Великобританії та Євросоюзу, закрила для російських співробітників доступ до деякого програмного забезпечення та даних з інших країн.

"Враховуючи розвиток міжнародних санкцій, ми вжили подальших заходів для обмеження нашої діяльності, часто поза вимогами санкцій", – сказав представник SLB.

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Гендиректор SML Олів'є Ле Пеш у внутрішньому зверненні до співробітників зазначив, що склалася "важка ситуація", проте компанія не планує залишати російський ринок.

"Ми вважаємо, що кращий варіант для всіх зацікавлених сторін — продовжувати працювати в Росії доки ми можемо робити це в повній відповідності з міжнародними санкціями. Ми очікуємо, що масштаби операцій в Росії скоротяться через ринкові умови і вжиті нами заходи, в тому числі заборони на нові інвестиції і розгортання технологій", - цитує Reuters аудіозапис.

Війна в Україні та SLB

У 2022 році штат SLB в Росії налічував близько 10 000 співробітників, відтоді це число скоротилося до 9600 осіб.

У 2022 році російський бізнес приніс 6% від загального річного доходу SLB $28,1 млрд, тепер ця частка впала приблизно до 5%.

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло SLB до переліку міжнародних спонсорів війни.

Повідомлялося, що найбільша в світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB активізувала свій бізнес в Росії після вторгнення РФ в Україну, перебравши контракти на надання послуг та обладнання у конкурентів, що пішли з Росії.

Міжнародні спонсори війни

До переліку міжнародних спонсорів війни потрапила китайська корпорація Xiaomi Corporation, австрійська банківська група Raiffeisen Bank International, компанії Yves Rocher і Auchan Holding. Повідомлялося, що в список спонсорів війни може бути включена Угорська OTP Group.

22 квітня 2023 року Національне агентство з запобігання корупції внесло провідну світову компанію з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Peninsula Petroleum Limited продовжує отримувати надприбутки і доставляти паливо для суден, що транспортують російську нафту.

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