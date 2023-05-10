Черговий аукціон заплановано на 6 червня.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" втретє виставили на аукціон. Як повідомили у Фонді державного майна України, чергові торги призначено на 6 червня 2023 року.

Основний вид діяльності порту - допоміжне обслуговування водного транспорту. Спеціалізується підприємство на перевантажені лісу, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зерна.

Треба зазначити, що цей лот вже двічі намагалися "пустити з молотка". Перший аукціон було зірвано – не знайшлося жадаючих його придбати. Тому вдруге, згідно із законодавством, його стартова ціна впала вдвічі: із 187 млн грн - до 93,7 млн грн. Наступний аукціон відбувся – переможець запропонував 220 млн грн, але гроші у певний термін не сплатив.

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Як зазначив в коментарі УНІАН співробітник фонду, можливо "хтось сподівався", що стартова ціна знов впаде, але вона, навпаки, зросла – майже до 185 млн. грн.

За даними начальника регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Олександра Славського, це тому, що було надано нову звітність та балансову вартість активів.

"Отже, торги заплановано на 6 червня 2023 року, стартова ціна — 184,9 млн грн. Нагадаю, на остаточну суму продажу нараховується ПДВ. Порту потрібні інвестиції та модернізація для запуску повноцінної роботи, а це можливо лише завдяки залученню приватного інвестора", - додав Славський.

Білгород-Дністровський морський торговельний порт - що відомо про лот

Нерухоме майно порту розташоване в Одеській області в місті Білгород-Дністровський, курортному смт Затока (порто-пункт "Бугаз" та база відпочинку "Прибой").

Підприємство, яке наразі працює як "сухий порт", має виходи до девʼяти причалів у порту та одного причалу у портопункті. До складу обʼєкту також входять 9 суден, 4 тепловози, 18 портальних кранів та 47 транспортних засобів (частина транспорту надана в оренду).

Вперше регіональне відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях оголосило аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" (Одещина) на 3 березня, але він не відбувся через відсутність учасників. Через це стартова ціна лоту зі 187 млн грн зменшилася до 93,7 млн грн.

13 березня аукціон відбувся, його переможцем стала компанія "Укрдонінвест", яка запропонувала за лот 220 млн грн, але не оплатила лот у терміни визначені законом — до 10 квітня. Тому переможець втратив гарантійний внесок (18,7 млн грн, які були внесені на спецрахунок), та можливість брати участь у торгах за цей обʼєкт.

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