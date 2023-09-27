Міністерство юстиції США підозрює, що недотримання банками вимог призвело до порушення санкцій.

Міністерство юстиції США активізувало розслідування щодо швейцарських банків Credit Suisse Group та UBS Group AG у зв'язку з підозрами в недотриманні вимог, які дозволили російським клієнтам уникнути санкцій.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. За їхніми словами, те, що почалося з серії запитів на надання документів, відправлених низці банків на початку цього року, переросло в повномасштабне розслідування, зосереджене на Credit Suisse.

Міністерство юстиції США поінформувало американських юристів UBS про можливе порушення санкцій з боку Credit Suisse, повідомили джерела. За словами одного з них, Мін'юст також вивчає можливі випадки недотримання вимог у самому UBS.

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Відзначається, що розслідування все ще знаходиться на ранній стадії і може не привести до пред'явлення звинувачень або врегулювання спору.

Тим не менш, настав делікатний час для UBS, який у червні поглинув свого меншого конкурента і зараз наймає тисячі співробітників Credit Suisse. Поряд з бізнесом Credit Suisse, UBS також успадкував юридичні проблеми, які стали основною причиною краху в березні.

За словами одного з джерел, Мін'юст запросив інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, протягом останніх кількох років, але поки не просило про розмову з керівниками або персоналом фінустанов. За словами іншого джерела, розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні санкції, запроваджені після захоплення Криму у 2014 році. За останнє десятиліття більше тисячі багатих росіян були внесені в чорні списки США.

Розчарування в США

За словами двох джерел, представники Міністерства юстиції розглядали це поглинання як можливість просунути розслідування Credit Suisse. Слідчі направляють запити на інформацію безпосередньо до UBS, а не через офіційні дипломатичні канали, що може бути повільніше.

Формально будь-які прохання про допомогу з боку іноземних прокурорів повинні направлятися через Федеральне управління юстиції Швейцарії, за винятком рідкісних випадків співпраці, таких як спільні американо-швейцарські рейди на ФІФА в 2015 році. В управлінні юстиції заявляють, що на сьогоднішній день не отримували ніяких запитів, пов'язаних із Credit Suisse, UBS і санкціями проти Росії.

У приватному порядку американські чиновники висловили розчарування тим, що, на їхню думку, Швейцарія не робить достатньо для забезпечення дотримання санкцій щодо Росії і боротьби з відмиванням грошей, що допомагає Кремлю підтримувати свою економіку на плаву, попри обмеження, введені США і їхніми союзниками у зв'язку з вторгненням в Україну.

США вказують на відмову Швейцарії приєднатися до багатосторонньої робочої групи, яка переслідує незаконні російські активи, і на більш раннє рішення розморозити деякі активи по гучній корупційній справі, пов'язаній з Кремлем.

До вторгнення в Україну Credit Suisse був добре відомий тим, що обслуговував багатих росіян, керуючи на піку свого розвитку активами на суму понад 60 мільярдів доларів. До моменту вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд. Але це було як і раніше на 50% більше, ніж у UBS, попри більший бізнес останнього з управління активами. UBS при поглинанні утримав на роботі головного банкіра Credit Suisse по російському бізнесу Бабака Дастмальскі, незважаючи на те, що дозволив іншим топ-менеджерам піти.

Правові труднощі

Американські розслідування порушень санкцій у минулому призводили до великих штрафів. У 2014 році BNP Paribas SA визнала себе винною в порушенні санкцій США щодо Судану і погодилася виплатити $8,97 млрд.

Поточне розслідування в США є лише одним із за участю Credit Suisse. Міністерство юстиції все ще розслідує, чи продовжував банк допомагати американським клієнтам приховувати активи від влади, через вісім років після того, як банк виплатив компенсацію в розмірі 2,6 мільярда доларів за ухилення від податків.

У березні фінансовий комітет Сенату заявив, що виявив "серйозні порушення" цієї угоди з боку Credit Suisse. В UBS заявили, що активно співпрацюють зі слідством.

Розслідування про порушення санкцій відбувається на тлі зростаючої уваги Вашингтона до передбачуваної ролі Швейцарії у сприянні відтоку брудних грошей з Росії.

"Ми постійно бачимо тут закономірність, згідно з якою банківські механізми Швейцарії сприяють корупційній діяльності людей, які позбавили свою країну багатства", - заявив сенатор Бен Кардін на слуханнях з цього питання в липні.

США, за його словами, необхідно "переконатися, що від введених санкцій не ухиляється така країна, як Швейцарія".

За оцінками на березень 2022 року, швейцарські банки тримали російських активів на суму понад 200 мільярдів доларів. Але до кінця минулого року Швейцарія заявила, що заморозила російські активи лише на суму близько $8,4 млрд.

Інші новини

Як повідомляв УНІАН, навесні банк UBS почав масові перевірки своїх клієнтів російського походження, вимагаючи від них документи, що підтверджують законність їхнього перебування в країні. Імовірно, банк має намір позбутися всіх клієнтів, які опинилися під санкціями, введеними урядом країни синхронно з країнами ЄС.

Перед цим UBS домовився про поглинання свого конкурента, другого за величиною банку країни Credit Suisse. У ньому виявлені численні порушення і він опинився під загрозою банкрутства. Також Credit Suisse користувався великою популярністю у росіян.

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