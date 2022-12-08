Обмеження передбачають, що постачальники американських товарів мають отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки компаніям, доданим до "чорного списку".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Міністерство торгівлі США додало 24 компанії до "чорного списку" експортного контролю.

Як повідомляє Reuters, компанії були додані до "чорного списку" за підтримку російського оборонного сектора. Також до списку потрапили компанії, що підтримують ядерну діяльність Пакистану або постачання Ірану електроніки.

Сполучені Штати використовують заходи експортного контролю для покарання компаній, які підтримують російську оборонну промисловість, та для обмеження експорту іноземних технологій до Росії з початку повномасштабної російської агресії в Україні.

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Такі обмеження передбачають, що постачальники американських товарів мають отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки компаніям, доданим до "чорного списку".

До "чорного списку" були внесені компанії з Латвії, Пакистану, Росії, Сінгапуру та Швейцарії. До списку потрапили латвійська Fiber Optic Solutions, яка виробляє волоконно-оптичні гіроскопи та інше обладнання, і російська АТ Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських ІТ-компаній.

До списку також увійшли російські АТ "Науково-дослідний центр електронних обчислювальних машин", ТОВ "Фіберсенс", НВК "Оптолін", АТ ПКК "Міландр", ТОВ "Міландр ЕК", АТ "Міландр МТП", ТОВ "Мілур ІС", ТОВ "мікроелектронний виробничий комплекс (МПК) "Міландр", АТ "Руселектроніка" і швейцарська компанія Milur sa.

Санкції проти Росії:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це слабка позиція.

6 грудня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Єврокомісія може в рамках дев'ятого пакету обмежень запровадити санкції проти гірничодобувної промисловості країни-агресора.

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