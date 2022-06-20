Із квітня сума заморожених в ЄС активів російських олігархів майже подвоїлася.

Внаслідок санкцій ЄС російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро.

Про це виданню Die Welt повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд, інформує Deutsche Welle.

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро", - сказав Віганд.

Таке різке збільшення заморожених активів він пов'язав з тим, що останніми тижнями було виявлено та заблоковано багато об'єктів, що належать російським олігархам, особливо в Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, влада Канади заморозила російських активів на суму понад 123 млн канадських доларів і заблокувала – на понад 289 млн.

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