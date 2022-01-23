Деякі українці скоро за "тисячу Зеленського" зможуть придбати лікарські засоби за рецептом і без нього, зазначив прем'єр.

З понеділка, 24 січня, в Україні вакциновані люди від 60 років зможуть використати "ковідну" тисячу гривень на придбання ліків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"З 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти програми "єПідтримка" на купівлю ліків. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах та інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього", – написав прем’єр.

Читайте також"Ковідну тисячу" не потрібно декларувати – НАЗКНагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

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