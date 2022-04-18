ЄС заборонив вантажівкам з Росії та Білорусі, крім тих, що перевозять ліки, пошту чи нафтопродукти, в’їжджати або залишатися на території блоку.

На польсько-білоруському кордоні утворилась величезна черга з білоруських і російських вантажівок, які намагалися покинути ЄС до початку дії нових санкцій.

Про це повідомляє BBC.

Напередодні дедлайну лінія з вантажівок розтягнулась до 80 км, деякі застрягли до 33 годин.

ЄС заборонив вантажівкам з Росії та Білорусі, крім тих, що перевозять ліки, пошту чи нафтопродукти, в’їжджати або залишатися на території блоку.

Кадри з безпілотників зафіксували довгі транспортні черги у ніч напередодні набуття чинності нових санкцій.

"Їхати ще багато кілометрів, тому це нереально", - поділився з журналістами водій білоруської вантажівки.

Невідомо, що станеться з тисячами вантажівок, які так і не встигли покинути зону ЄС. Можливо, частину з них конфіскує місцева влада.

Як писав УНІАН, українці, які були змушені покинути Батьківщину через війну, вже другий місяць активно блокують виїзди вантажівок з Польщі у бік Росії та Білорусі, створюючи величезні затори.

Санкції проти Росії

Нові нищівні санкції були введені Заходом проти Росії як відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Наразі введено вже п’ять пакетів, що включають, зокрема, закриття повітряного простору для російських літаків, обмеження на обіг валюти в країні і заборону ввезення російського вугілля.

У шостий пакет санкцій ЄС ввійде, в тому числі, нафтове ембарго.

Водночас, на думку міністра оборони Естонії, Росія уповні ще не відчула весь ефект накладених на неї санкцій.

Через проблеми з імпортом збройні підприємства Росії змушені були призупинити виробництво нового наступального озброєння на невизначений термін.

За прогнозом Moody's, дефолт Росії може статися вже 4 травня, якщо Москва не виплатить борг в доларах.

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