Працівників заводу відправляють у відпустку або пропонують підписати контракт для участі у війні з Україною.

В Росії фактично зупинився "Ульяновський механічний завод" з виробництва зенітно-ракетних систем через брак іноземних комплектуючих, які не поступають на виробництво через західні санкції.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у соціальній мережі Facebook.

"Виробничі потужності "Ульяновського механічного заводу" (АТ "УМЗ", Ульяновськ) фактично зупинено. "УМЗ" – виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска")", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, причини критичного стану виробництва – використання великої кількості іноземних комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення.

"Донедавна основним постачальником російського ВПК була Німеччина. Але із початком вторгнення на територію України будь-яку співпрацю було припинено", - сказано у повідомленні.

При цьому, зі слів співробітників, продовжувати виробництво власними силами завод не в змозі, оскільки у ході технологічного процесу не використовується "практично нічого російського".

"Наразі керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни (зокрема, Казахстан). Але такі схеми призводять до значного подорожчання комплектуючих через необхідність платити за послуги країнам-посередникам. Але це не передбачено бюджетом і збільшити його немає можливості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні.

"Рекомендована посада – "оператор-навідник" ЗРК "Бук". Пропонована зарплатня – 50 тис. рублів на місяць", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 квітня ЄС ввів п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, який передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня і заборону російським кораблям заходити в порти ЄС. В пакет увійшли нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового та безпекового апаратів РФ та ключових осіб з промислового та технологічного сектору.

Після цього з'явилася інформація, що у Росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих.

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