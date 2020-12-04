До проєкту оборонного бюджету США включили санкції проти "Північного потоку-2" та "Турецького потоку".

Проєкт узгодженого обома палатами Конгресу США оборонного бюджету країни на 2021 фінансовий рік включає розширення санкцій відносно газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Читайте також"Північний потік-2" навряд чи колись запустять - американський експерт

Про це пише ТАСС.

"Законопроєкт Палати представників містить положення, яке доповнює підрозділ Закону про забезпечення енергетичної безпеки Європи 2019 року з поясненням і розширенню санкцій щодо проєктів будівництва газопроводів" Північний потік-2" і "Турецький потік". Поправка Сенату містить таку саму положення", - йдеться в документі.

Також Сенат відкликає поправку, яка дозволяє президенту відмовитися від застосування санкцій до особи, якщо це відповідає національним інтересам США.

Довідка УНІАН

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН