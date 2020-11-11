Обсяг грошових переказів в Україну перевищив обсяг відправлених переказів за кордон майже в 15 разів.

За попередніми оцінками Національного банку України, в січні-вересні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами в Україну з-за кордону становить 8,481 мільярда доларів в еквіваленті, що в 14,7 раза перевищує обсяг переказів з України (575 мільйонів доларів в еквіваленті).

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Про це передає прес-служба НБУ в Facebook.

Зазначається, що з використанням систем переказу коштів (без урахування переказів, здійснених на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через поштові відділення, а також неформальними каналами) протягом 9 місяців 2020 року в Україну було відправлено 1,943 мільярда доларів в еквіваленті або більше п'ятої частини від усіх надходжень. Це на 16% більше, ніж за 9 місяців 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну теж зросла - з 364 до 390 доларів (на 7%).

З України таким чином було відправлено 387 мільйонів доларів в еквіваленті. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року сума зросла на 41%. При цьому на 33% збільшилася сума одного переказу з України, склавши 510 доларів у порівнянні з 383 доларів за 9 місяців минулого року.

Найпопулярніші "коридори" переказів

В Україну найбільше коштів надійшло з США, Італії, Ізраїлю, РФ, Німеччини;

з України найбільше коштів відправлено в РФ, Грузію, Азербайджан, Туреччину, Польщу", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними НБУ, збільшився та обсяг переказів через системи переказу коштів у межах України. Зокрема, за 9 місяців поточного року громадяни перевели в межах країни 178,5 мільярда гривень або 6,75 мільярда доларів в еквіваленті - це майже на третину більше (на 27%), ніж за аналогічний період минулого року.

Що цьому передувало

Грошові перекази трудових мігрантів в Україну у січні-серпні 2020 року становили 7,168 мільярда доларів, що на 6,4% менше показника за аналогічний період минулого року.

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Автор: Катерина Жирій