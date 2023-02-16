До "чорного списку ЄС" потрапляють юрисдикції, які не виконали рекомендації Європейського Союзу щодо податкової прозорості, справедливого оподаткування тощо.

Рада Європейського Союзу з економічних і фінансових питань ухвалила рішення про внесення Росії до списку юрисдикцій, які "не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування" ("чорний список ЄС").

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, разом з РФ в "чорному списку ЄС" знаходяться Американське Самоа, Ангілья, Багамські острови, Британські Віргінські Острови, Коста-Ріка, Фіджі, Гуам, Маршаллові острови, Палау, Панама, Самоа, Тринідад і Тобаго, Острови Теркс і Кайкос, Віргінські острови США і Вануату.

"Потрапляння юрисдикції до "чорного списку ЄС" означає, що країни-члени ЄС можуть застосовувати податкові та неподаткові "захисні заходи" в операціях з юрисдикціями із зазначеного списку.

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До податкових "захисних заходів" відносяться: неможливість вирахування витрат, понесених в юрисдикції зі списку; правила контрольованої іноземної компанії (CFC), щоб обмежити штучну відстрочку сплати податків для офшорних підприємств, підприємств з низькоподаткових юрисдикцій; податок у джерела виплати (WHT), щоб усунути неналежне звільнення від оподаткування або відшкодування; обмеження звільнення від оподаткування дивідендів акціонерів", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що до "чорного списку ЄС" потрапляють юрисдикції, які не виконали рекомендацій ЄС щодо податкової прозорості, справедливого оподаткування та мінімальні стандарти організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо протидії розмиванню бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (anti-BEPS).

"Чорний список ЄС"

14 лютого 2023 року Євросоюз оновив так званий "чорний список" податкових юрисдикцій, додавши до нього країну-агресора.

До списку окрім країни-окупанта також потрапили Британські Віргінські острови, Маршаллові Острови та Коста-Ріку.

"Рада шкодує, що ці юрисдикції не співпрацюють з податкових питань, і закликає їх зміцнити свою правову базу для вирішення зазначених проблем", - сказано в релізі.

Претензії до Росії пов'язані з прийнятими в 2022 році поправками до законодавства, що регулює режим спеціальних адміністративних районів (їх в Росії два – в Примор'ї і в Калінінградській області). Рада ЄС зазначає, що діалог з Росією з питань податкового законодавства "зайшов у глухий кут" на тлі ситуації на Україні.

Разом з тим, кілька країн залишили "список": Північна Македонія, Барбадос, Ямайка та Уругвай, а Гонконг, Малайзія і Катар отримали відтермінування для усунення недоліків.

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