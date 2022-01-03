Програма "єПідтримка", в рамках якої щеплені від COVID-19 українці можуть отримати по 1 тис. грн, стартувала 19 грудня 2021 року.

У рамках програми "єПідтримка" за три тижні українці витратили 638 млн грн.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що в грудні 2021 року Мінцифри запустило в додатку "Дія" наймасовішу послугу в історії України — "єПідтримка".

Результати всього за три тижні:

7,3 млн - відкритих карт "єПідтримка" в банках;

6,1 млн - заявок на отримання виплат в "Дії";

638 млн грн - вже витратили українці.

Як повідомляв УНІАН, програма "єПідтримка", в рамках якої щеплені проти COVID-19 українці можуть отримати по 1 тис. грн, стартувала 19 грудня 2021 року.

Отримані кошти можна витратити протягом 4 місяців на подорожі, спорт або відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на карту, зняти готівкою неможливо.

До програми залучені "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".

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