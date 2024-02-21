Кошти МВФ, ймовірно, стануть другим за величиною фінансовим "рятувальним кругом" для Києва після грантів і кредитів ЄС.

Україна близька до угодою з Міжнародним валютним фондом про отримання наступних 900 мільйонів доларів зі свого кредиту в 15,6 мільярдів доларів, що стане підтримкою для спустошеного війною бюджету країни і вотумом довіри.

Як пише Bloomberg, Україна розраховує досягти угоди зі співробітниками МВФ вже в четвер, за словами чиновників, знайомих з ходом переговорів, які попросили не називати їх імені, оскільки угода ще не завершена. Угода все одно повинна бути ратифікована виконавчою радою фонду, і подібні кроки майже завжди очевидні без будь-яких проблем.

Угода послідувала за дискусіями, що тривали протягом останніх двох тижнів, про те, як Київ зможе фінансувати свою діяльність у разі, якщо американське фінансування, яке пов'язане з Конгресом, не буде отримано. Ці плани, покликані показати, що Україна може продовжувати обслуговувати свої борги, включають розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.

Відео дня

Якщо Конгрес США не схвалить допомогу країні на суму понад 60 мільярдів доларів в цьому році, кошти МВФ, ймовірно, стануть другим за величиною фінансовим рятувальним кругом для Києва після грантів і кредитів ЄС.

Команда співробітників МВФ на чолі з главою місії Гевіном Греєм, яка оцінювала, чи виконала Україна умови для отримання кредиту, збирається завершити свою роботу і зробити заяву в четвер у Вашингтоні, повідомили чиновники. За словами одного з чиновників, для завершення угоди на рівні персоналу може знадобитися ще кілька днів.

Представник МВФ повідомив, що його команда зараз перебуває у Варшаві для переговорів з українськими чиновниками і зв'яжеться з ними після закінчення місії, не розкриваючи додаткових подробиць. Прес-служба центрального банку України заявила, що не може давати коментарів до завершення місії МВФ, а Мінфін відмовився від коментарів.

Співпраця України з МВФ - деталі

Виплата буде першою з чотирьох, які Україна очікує в цьому році, на загальну суму 5,4 мільярда доларів, що є частиною повномасштабної програми для України, затвердженої в 2023 році, коли МВФ вперше надав кредит країні, що знаходиться в стані війни.

Щоб отримати гроші, уряду необхідно виконати умови, обговорювані з МВФ. За словами двох чиновників, крім інших зобов'язань, Кабінету Міністрів, можливо, доведеться відмовитися від свого недавнього запиту до центрального банку дозволити продаж іноземної валюти деяким приватним українським фірмам, щоб допомогти їм погасити свої борги за єврооблігаціями, за словами двох чиновників. Призупинення платежів допомагає Києву зберегти такі необхідні валютні резерви.

Фонд з розвитку спроможності України (UCDF) під координацією МВФ розпочав роботу з 13 лютого, після інавгураційного засідання Керівного комітету Фонду. Проект передбачає фінансування розширеної технічної допомоги для реалізації програм економічних реформ українськими органами влади.

Вас також можуть зацікавити новини: