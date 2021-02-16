Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Канади Марк Гарно домовилися незабаром почати переговори про розширення дії Угоди про зону вільної торгівлі на сферу послуг та інвестицій.

Читайте такожУкраїна домовилася про зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Як передає прес-служба МЗС України, Про це йшлося під час першої телефонної розмови Міністрів.

Зокрема, сторони домовилися найближчим часом розпочати переговори про розширення дії положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг та інвестицій.

Також міністри приділили окрему увагу темі протидії пандемії COVID - 19 та вакцинації населення.

Співрозмовники підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити після нормалізації епідемічної ситуації.

Що цьому передувало

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набуло чинності 1 серпня 2017 року. Воно миттєво зняло до 98% торгових обмежень і мит у взаємній торгівлі між двома країнами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко