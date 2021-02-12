Зокрема, Україна готова налагодити співпрацю з Люксембурзьким космічним агентством.

Україна зацікавлена у співпраці з Люксембургом у сфері інноваційних технологій та розвитку таких галузей, як IT-технології, кібербезпека, цифровий розвиток, а також відновлювані джерела енергії та космічна галузь.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелом 12 лютого, передає прес-служба уряду.

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"Люксембург є одним з лідерів у розвитку IT-технологій, і Україна зацікавлена в налагодженні двостороннього співробітництва в цій сфері", - підкреслив глава українського уряду.

Також Шмигаль повідомив, що Україна готова налагодити стабільну співпрацю з Люксембурзьким космічним агентством.

"Ми зацікавлені у двосторонньому співробітництві в галузі дослідження космосу і використання космічних ресурсів, в тому числі й в рамках міжнародного проекту "Артеміда", до якого наша держава приєдналася в листопаді минулого року", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України зазначив, що Люксембург є одним з перспективних торгових партнерів і надійним інвестором в українську економіку. Серед кроків, які сприятимуть розвитку двосторонніх відносин між державами, за його словами, може стати укладення угоди про економічне співробітництво.

Що цьому передувало

11 лютого 2021 року Україна і Євросоюз узгодили подальші практичні кроки щодо початку діалогу про оновлення параметрів зони вільної торгівлі.

Також 11 лютого 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що інтеграція в цифровий ринок ЄС є метою України, а взаємне визнання електронних довірчих послуг може відбутися вже в найближчі роки.

За словами віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, інтеграція України в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу призведе до зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України.

У грудні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлену дорожню карту інтеграції України в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу, яка є інструментом підготовки до отримання державою режиму внутрішнього ринку з Євросоюзом.

Згідно з дослідженням Міністерства цифрової трансформації, українського Центру європейської політики та Центру аналізу міжнародної торгівлі при Київській школі економіки, досягнення високого рівня цифровізації та регуляторного зближення з ЄС може збільшити обсяги експорту товарів з України до Євросоюзу на 11,8-17%, обсяги експорту послуг – на 7,6-12,2%. Своєю чергою, імпорт товарів з ЄС може збільшитися на 17,7 – 27,7%, імпорт послуг - на 5,7-9,1%.

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Автор: Ганна Нагорна