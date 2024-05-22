Обсяг вкладень фізичних осіб в ОВДП з 2016 року зріс у 600 разів.

З початку повномасштабного вторгнення українські громадяни, бізнес, у тому числі банки, придбали облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трлн гривень. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році. В цілому інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Всього в обігу нині перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн гривень, з яких частка комерційних банків – 42,2%, Нацбанку – 41,5%, юридичних осіб – 10%, фізичних осіб – 3,8%, нерезидентів – 2,4%, територіальних громад – 0,1%.

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Зазначається, що водночас громадяни та представники бізнесу значно підвищили свою зацікавленість у купівлі ОВДП. Обсяг вкладень фізичних осіб з 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022 року – більш ніж у 2,4 раза. Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у 7 разів з 2016 року та у 2 рази з початку повномасштабного вторгнення.

За період з січня 2022 по березень 2024 року українські фізичні і юридичним особі (без банків) отримали дохід на суму 31,5 млрд грн, а іноземні – 19 млрд грн, що в сумі становить 50,5 млрд грн.

У Мінфіні наголосили, що поряд із дохідністю важливою характеристикою є висока ліквідність ОВДП на вторинному ринку, адже інвестори можуть у будь-який момент продати облігації за актуальною ринковою ціною.

Облігації в Україні

У квітні у державному застосунку "Дія" запустили продаж двох нових військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.

За словами віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень.

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