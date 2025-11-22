Група американських генералів прилетить до Москви наприкінці наступного тижня, щоб обговорити "мирний план" із Кремлем.

Президент США Дональд Трамп дотримується "агресивного графіка" припинення війни в Україні і має намір чинити безпрецедентний тиск на Київ.

Про це пише The Guardian з посиланням на американських офіційних осіб. Один з американських чиновників, відповідаючи на запитання, чи можуть США припинити обмін розвідданими або матеріально-технічну підтримку, якщо Київ не підпише план, заявив:

Відео дня

"Українцям було ясно дано зрозуміти, що США очікують від них згоди на мирний план. Будь-які зміни вирішуватиме сам президент".

Виступаючи в Білому домі, Трамп повторив, що розраховував на набагато швидше завершення війни з огляду на його добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, додавши: "Для танго потрібні двоє".

А от щодо Зеленського глава Білого дому сказав таке: "Йому це має сподобатися, а якщо не сподобається, то, знаєте, їм слід просто продовжувати боротися... у якийсь момент йому доведеться з чимось змиритися".

Зі свого боку Зеленський заявив, що буде спокійно і конструктивно працювати з Вашингтоном над планом, "пропонуючи альтернативи".

Видання зазначило, що в Києві побувала делегація високопоставлених військових чиновників США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом і провела переговори із Зеленським.

Видання зазначило, що Трамп призначив Дрисколла - друга і колишнього однокласника Венса - своїм новим "спеціальним представником". За даними американських джерел, група американських генералів прилетить до Москви наприкінці наступного тижня, щоб обговорити "мирний план" із Кремлем.

Один із близьких до Кремля людей заявив, що, хоча Путіну "сподобалися" загальні рамки "мирного плану", він все одно не відповідає іншим вимогам Кремля. До них належать юридично зобов'язуюча гарантія нерозширення НАТО на схід, а також закріплення нейтрального статусу України в її Конституції.

Що стосується потенційного членства в ЄС, джерело заявило, що Москва розгляне його тільки за умови виключення військової складової, навівши як приклад австрійську модель нейтралітету.

Видання також написало про те, що реакція українського суспільства на новий "мирний план" була вкрай негативною.

План також не знайшов відгуку у високопоставлених європейських коментаторів. Констанце Штельценмюллер з Інституту Брукінгса назвала його проєкт "жахливим", а зміст "обурливим".

У разі ухвалення він призведе до того, що РФ стане "головним хижаком у Європі", зазначила вона. "Це дійсно знаменує собою повну анексію дипломатії", - написала вона в X.

"Мирний план" Трампа і Путіна

Новий план розробив Кирило Дмитрієв, посланник Путіна, і Стів Віткофф, спецпредставник Трампа, під час зустрічі в Маямі. Європа та Україна були виключені з обговорень.

Новий "мирний план" для України авторства Віткоффа став ударом для європейців, які вважали, що Трамп усе таки зрозумів, що Путіну не можна довіряти.

Високопоставлений європейський чиновник заявляв, що це всього лише список "пунктів, щоб задовольнити Путіна", і що це дуже поганий план.

Вас також можуть зацікавити новини: