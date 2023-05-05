Підсанкційні банки будуть припиняти оформлення китайських карт.

На тлі масових антиросійських санкцій, на території РФ залишилося тільки сім банків, карти китайської платіжної системи UnionPay яких продовжують працювати за кордоном.

Як повідомляють "Известия", це Газпромбанк", "Почта Банк", "Солидарность", "Россельхозбанк", "Русский стандарт", "Примсоцбанк" и "Всероссийский банк развития регионов".

"МТС-банк" та "Уралсиб" вже перестали випускати дані карти. Банки "Зеніт", "Примор'я" та "Санкт-Петербург" попереджають клієнтів про неможливість розплатитися картами UnionPay за кордоном.

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Очікується, що інші підсанкційні банки теж будуть припиняти оформлення китайських карт.

UnionPay в Росії

У жовтні 2022 року європейські банки відмовилися приймати у росіян карти UnionPay. Картки UnionPay не приймали в чеському KB Bank. Також були зафіксовані збої при прийомі карт UnionPay банкоматами мережі JCC на Кіпрі.

Болгарський DSK Bank з 26 жовтня 2022 року перестав працювати з UnionPay. В Іспанії картки UnionPay не можна використовувати в банкоматах Kutxabank та ING. Були зафіксовані випадки відмови в іспанській мережі ATM Sabadell. 3 жовтня банкомати у Фінляндії перестали обслуговувати картки UnionPay.

У грудні 2022 року китайська платіжна система UnionPay обмежила зняття за кордоном готівки з карт, випущених російськими банками. Обмеження торкнулося всіх російських банків. Повідомлялося, що тепер зняти за кордоном за один день можна буде не більше 50 тисяч юанів (приблизно 507 тисяч рублів), а за один рік — не більше 500 тисяч юанів.

В разі необхідності зняття готівки в банкоматах понад встановлений ліміт росіянам рекомендували оформити додаткову карту UnionPay згідно з тарифами банку.

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