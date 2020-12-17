Угодою передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів в обсязі до 214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів.

Уряди України та Німеччини сьогодні, 17 грудня, підписали рамкову угоду про фінансову співпрацю.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, ця угода визначає перелік проектів, домовленості про фінансування яких урядом Німеччини досягнуті під час українсько-німецьких переговорів за період 2011-2019 років.

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Зазначається, що угодою передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів в обсязі до 214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів (у тому числі для підтримки муніципалітетів), зокрема, у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи в європейську об'єднаної енергосистеми).

Також угода передбачає підтримку малого та середнього підприємництва, здійснення енергоефективних заходів у громадських будівлях (школи та дитячі садки), а також реконструкцію комунальної інфраструктури в регіонах.

"Крім того, Угодою передбачається надання до 40 млн євро на безоплатній і безповоротній основі - у формі грантів, з яких 30,5 млн євро будуть спрямовані на поліпшення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні», - сказано в повідомленні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив упевненість, що запропонована німецькою стороною нова модель підготовки проектів розвитку України, за якими досягнуті домовленості у 2011-2019 роках, сприятиме спрощенню процедури укладення окремих кредитних і грантових контрактів.

"Підписана сьогодні угода між урядами України та Німеччини про фінансову співпрацю створить правові передумови для прискореної підготовки проектів і переходу до їх впровадження", - цитує прес-служба Марченко.

Глава Мінфіну звернув увагу, що Уряд України, попри розгортання пандемії COVID-19 і економічну рецесію в Україні, виконує всі міжнародні зобов'язання, забезпечує незворотність заданого курсу реформ, а також здійснює заходи для мінімізації негативного впливу пандемії на економічну стабільність і життя громадян.

"Попри те, що спільна робота над угодою активно велася протягом майже 10-ти місяців в умовах карантину і в онлайн-форматі, ми рухаємося вперед і маємо реальний результат. І підписання сьогодні спільної угоди - це тільки перший наш крок", - наводяться в повідомленні слова Марченко.

Хронологія подій

Кабінет Міністрів України 9 грудня схвалив угоду між урядами України та Німеччини про фінансове співробітництво та уповноважив міністра фінансів України на його підписання.

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Автор: Катерина Жирій