Заступник міністра фінансів Польщі заявив, що для його країни це дуже важливо, і Варшава хоче бути максимально інтегрованою в такого роду проект.

Польща, окрім військового хаба, хоче стати фінансовим центром зі збору коштів на відновлення України.

Про це заявив заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь, пише RMF 24.

"Точно так само, як Польща грає роль військового хаба, коли мова йшла про військову допомогу Україні, ми хотіли б, щоб вона грала таку ж роль фінансового хаба, через який проходитиме фінансування відновлення України", - сказав він.

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Собонь зазначив, що для Польщі це дуже важливо, і Варшава хоче бути максимально інтегрованою в такого роду проект.

Відновлення України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Світового банку, для відновлення України буде потрібно не менше 411 мільярдів доларів. Ця сума в 2,6 рази перевищує ВВП України за 2022 рік.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що станом на початок 2023 року Росія в ході війни завдала збитків і руйнувань Україні на суму 600-750 мільярдів доларів. Він сказав, що за оцінками українських експертів і експертів Світового банку, стадія швидкого відновлення коштуватиме 17 мільярдів євро.

Згідно з оцінками "Київської школи економіки", сума збитку, заподіяного інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, станом на лютий 2023 року збільшилася ще на $6 млрд і становить $143,8 млрд.

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