На Сумщині накладено арешт на 42 залізничні вагони.

Національна поліція у Сумській області наклала арешт на 42 залізничні вагони російських компаній вартістю 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України у своєму Telegram-каналі.

"Вагони з товарно-матеріальними цінностями заїхали на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення окупантів, і на момент початку війни знаходилися в прикордонній громаді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, через що їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Офісом генерального прокурора було забезпечено накладення арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 мільйонів гривень та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 мільйонів гривень, які належать підприємствам Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Раніше повідомлялося, що на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україні наклали арешт на майно російських корпорацій.

Нагадаємо, що раніше в Україні арештували кошти туркомпанії "железного мальчика" з Російської Федерації.

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