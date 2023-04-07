Монету виставили на аукціон і одна зі ставок вже більше 99 тисяч гривень.

Українську монету 1992 року номіналом 2 копійки продають за 99 тисяч гривень. Її особливість в зовнішньому вигляді - "вінок" розміщений ближче до центру, а не до краю.

Монету виставили на аукціон на спеціалізованому ресурсі Violity. В описі лота зазначено, що монета з магнітної сталі у відмінному стані. При цьому на оприлюднених фото видно потертості і сліди іржі. Вона не була в обороті, бо була пробною.

На даний момент за монету вже готові заплатити 99 001 гривню, але ця ціна не остаточна. До кінця аукціону ще п'ять днів. Торги завершуватимуться 12 квітня о 21:17.

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Пам'ятні монети України - що відомо

Серед українців набули особливої популярності пам'ятні монети, які випускає Національний банк України. Вони мають унікальний малюнок і випускається обмеженим тиражем, через що стають об'єктом полювання.

Так, до кінця 2022 року НБУ випустив пам'ятну монету "Архистратиг Михаїл", набір з трьох монет "Державні символи України - "Наш герб", "Наш прапор", "Наш гімн", монету "Павло Глазовий"та інші.

23 січня 2023 року дві українські монети визнали найкращими у світі. Йдеться про монети номіналом у 10 гривень "25 років Конституції України", яка перемогла у номінації "Краща монета про сучасну подію", та номіналом у 5 гривень "До 30-річчя незалежності України", яка стала наймальовничішою монетою року.

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