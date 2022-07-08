Бізнес не штрафуватимусь за прострочення звітності / фото ua.depositphotos.com

Верховна Рада ухвалила законопроект №7378, який звільняє бізнес від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram.

"Відтепер оприлюднити фінансову звітність разом із відповідними звітами за весь період можна на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення", — пояснила Шуляк.

Додається, що юридичні особи також не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

  • річної консолідованої фінансової звітності;
  • аудиторських звітів;
  • звітів про управління;
  • консолідованих звітів про управління;
  • звітів про платежі на користь держави;
  • консолідованих звітів про платежі на користь держави.
Верховна Рада ухвалила важливий для бізнесу законопроект / скріншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні змінять умови кредитування бізнесу під час війни.

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