Норма діятиме на період війни та протягом трьох місяців після.

Верховна Рада ухвалила законопроект №7378, який звільняє бізнес від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram.

"Відтепер оприлюднити фінансову звітність разом із відповідними звітами за весь період можна на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення", — пояснила Шуляк.

Додається, що юридичні особи також не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

річної консолідованої фінансової звітності;

аудиторських звітів;

звітів про управління;

консолідованих звітів про управління;

звітів про платежі на користь держави;

консолідованих звітів про платежі на користь держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні змінять умови кредитування бізнесу під час війни.

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