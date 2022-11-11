Європейські чиновники погіршують прогнози економічного зростання єврозони на 2023 рік, а Єврокомісія попереджає, що інфляція ще не досягла свого піку.

На тлі двозначної інфляції у Європейському союзі погіршили прогноз щодо зростання економіки в наступному році, не очікуючи практично ніякого збільшення.

Європейські чиновники зазначають, що економіка єврозони зараз скорочується і продовжить скорочуватися протягом першого кварталу 2023 року, пише Bloomberg.

"На тлі підвищеної невизначеності, тиску високих цін на енергоносії, зниження купівельної спроможності домогосподарств, слабших зовнішніх середовища і жорсткіших умов фінансування ЄС, на єврозону та більшість держав-членів чекає рецесія. Очікується, що посилення цінового тиску змістить пік інфляції на кінець року", - заявили в Єврокомісії.

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Зазначається, що інфляція в жовтні досягла нового максимуму за час існування євро та склала 10,7%.

У Єврокомісії вважають, що середній рівень інфляції цього року складе 8,5% та 6,1% у 2023 році. Це значно вище за прогнози, які були зроблені у липні.

Згідно з оновленими прогнозами, зростання економіки цього року складе 3,2%, проте в 2023 році очікується зростання лише на 0,3% проти липневого прогнозу в 1,4%.

Найбільше скорочення серед країн-членів єврозони наступного року очікує на економіку Німеччини. Загалом у ЄС так само сильно постраждає Швеція.

З 15 країн єврозони, щодо яких Єврокомісія надала квартальний прогноз валового внутрішнього продукту, кожна матиме щонайменше один тримісячний період спаду.

"Економіка ЄС перебуває на переломному етапі, і перспективи суттєво погіршилися. Інфляція продовжує зростати швидше, ніж очікувалося, але ми віримо, що пік близько", - заявив журналістам комісар з економіки Паоло Джентілоні.

Окрім цього у Єврокомісії попереджають про багато невизначеностей, які можуть погіршити ситуацію наступного року.

"Економічні перспективи залишаються вкрай невизначеними, оскільки агресійна війна Росії проти України триває, а потенціал для подальших економічних падінь далеко не вичерпаний. Найбільша загроза походить від несприятливих подій на ринку газу та ризику його дефіциту, особливо в зимовий період 2023-24 років", – заявили чиновники.

Прогнози зростання економіки

Як повідомляв УНІАН, за підсумками серпня інфляція в країнах єврозони збільшилися на 9,1% в річному вираженні, що на той час було максимальним показником за весь час спостережень. У липні інфляція в Єврозоні становила 8,9%. Інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (2%) в 4,5 рази.

У липні Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз зростання світової економіки до 3,2% у 2022 році (порівняно зі зростанням на 6,1% у 2021 році) і до 2,9% у 2023 році (що значно нижче квітневого прогнозу в 3,6%). Щодо єврозони МВФ влітку прогнозував скорочення економічного зростання до 2,6% у 2022 році та до 1,2% у 2023 році.

МВФ також різко переглянув свій прогноз щодо інфляції в бік зростання. Очікується, що цього року споживчі ціни зростуть на 6,6% у багатих економіках і на 9,5% у країнах, що розвиваються. МВФ прогнозує, що до кінця 2024 року світова інфляція повернеться до рівнів, близьких до допандемічних, після зниження до 5,7% до кінця 2023 року.

У вересні президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що ймовірність рецесії в Європі зростає, обсяг виробництва в США скоротився, а в Китаї рецесія різко сповільнюється.

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