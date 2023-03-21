Країни ЄС обговорюють координацію дій і виділення додаткової допомоги Офісу прокурора.

З моменту початку російського вторгнення в Україну Єврокомісія виділила Міжнародному кримінальному суду (МКС) понад €10 млн.

Як заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, кошти були виділені на підтримку роботи в Україні, повідомляється на сайті ЄС.

Згідно із заявою, ЄС до 2025 року планує направити суду ще €3 млн.

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"Євросоюз готовий надавати необхідну матеріальну підтримку, оскільки ситуація в Україні вимагає адекватної відповіді", заявив Рейндерс.

Він також зазначив, що країни ЄС обговорюють координацію дій і виділення додаткової допомоги офісу прокурора.

Війна в Україні та Міжнародний кримінальний суд

17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента країни-агресора Володимира Путіна. Ордер також видали на арешт уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Ордер на арешт Путіна має довічний термін. Його можуть відкликати лише після того, як президент РФ постане перед судом.

20 березня 2023 року міністри юстиції понад 40 країн зобов'язалися виділити в підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом військових злочинів Росії в Україні та роботу над притягненням РФ до відповідальності 4,9 мільйона доларів.

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