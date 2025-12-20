Лондон не діятиме одноосібно, оскільки планував робити це лише синхронно з Австралією, Канадою та Євросоюзом.

Британський уряд відмовився від власної ініціативи направити близько 9,1 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в банках країни, на допомогу Україні після того як провалився аналогічний намір Євросоюзу.

Як пише Financial Times, прем’єр-міністр Кір Стармер був прихильником ідеї залучення заморожених росактивів для фінансування оборонних закупівель для України.

Витання зазначило, что Київ попереджав, що без додаткової підтримки може зіткнутися з колапсом уже на початку 2026 року. 18 грудня лідери Євросоюзу домовилися надати Україні 90 млрд євро кредиту, забезпеченого спільним бюджетом блоку, після того як їхня пропозиція використати заморожені активи Росії зазнала краху.

Відео дня

У зв’язку з цим британські посадовці заявили, що Лондон не діятиме одноосібно й не використовуватиме заморожені в країні російські активи для допомоги Києву, оскільки планував робити це лише синхронно з Австралією, Канадою та Євросоюзом.

"Ми не рухатимемося без міжнародних партнерів", - сказав представник уряду, додавши, що Велика Британія "продовжить тісну співпрацю з G7 та ЄС щодо фінансування України".

Попри відмову від плану, канцлерка казначейства Рейчел Рівз заявила, що Велика Британія "терміново" працюватиме з партнерами, аби забезпечити Київ необхідним фінансуванням. Вона також наголосила, що підтримка України з боку Лондона залишається "непохитною".

Британські посадовці повідомили, що уряд "перепрофілює" $2 млрд гарантій для кредитування Світового банку, перенісши чинні зобов’язання на 2026 рік, щоб покрити "нагальні фінансові потреби" України.

Окремо Велика Британія має постійне зобов’язання надавати 3,4 млрд євро щороку у вигляді військової допомоги.

Тим часом міністри працюють над "планом Б" – альтернативними варіантами фінансування України.

Раніше Financial Times повідомляла, що британські банки були стурбовані урядовою пропозицією використати приблизно 8 млрд фунтів стерілнгів заморожених російських активів як заставу для безвідсоткових кредитів Україні без надання їм гарантій компенсації у разі можливих кроків у відповідь з боку Москви.

Деякі банківські високопосадовці ставили під сумнів законність такого плану, застерігаючи, що уряд створює новий прецедент, який може наражати їх на значні юридичні ризики, якщо Росія вирішить подати позов у разі досягнення мирної угоди.

Які саме банки у Великій Британії зберігають суверенні російські активи, невідомо – вони неохоче розкривають будь-яку інформацію про свою причетність.

Обережність Стармера щодо односторонніх дій Британії зберігається попри те, що раніше цього тижня він видав ліцензію на переказ 2,85 млрд євро заморожених коштів від продажу футбольного клубу "Челсі" російського олігарха Романа Абрамовича на користь України.

Фінансова допомога для України – інші новини

18 грудня Євросоюз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 млрд євро на 2026-27 роки.

При цьому фінансування відбуватиметься коштом ЄС, а не заморожених активів Росії, як це передбачав початковий план "репараційної позики" для України.

Вас також можуть зацікавити новини: