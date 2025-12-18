Далекобійні удари України по енергетичних об’єктах РФ будуть неможливі.

Якщо навесні Україна не отримає фінансування, зокрема репараційний кредит, виробництво дешевих бойових дронів всередині країни доведеться скоротити в рази. Також зменшаться і далекобійні українські можливості.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Брюсселі.

"Якщо не надійде цей транш, в Україні буде зменшено в рази виробництво дронів. Для порівняння, якщо сьогодні, що стосується дешевих дронів, які ми використовуємо на полі бою, у нас приблизно конкурентна кількість порівняно з Росією, то їх буде набагато менше", - сказав голова держави.

Він також додав, що далекобійні удари України по енергетичних об’єктах РФ також будуть неможливі.

"Якщо далекобійні, то ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде", - сказав Зеленський.

Репараційний кредит для України – останні новини

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн налаштована на інтенсивні дискусії з метою знаходження рішення для фінансування України. Передбачається погодження виділення 90 млрд євро на наступні два роки для України, сказала вона перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.

У Європі зростають заклики до ЄС схвалити величезний кредит Україні, шляхом заморожених російських активів. Зокрема премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона готова проголосувати за план надання кредиту без Бельгії, "якщо це буде необхідно".

