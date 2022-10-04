У Росії керівників компанії оголошено в розшук.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну стало відомо про те, що виробник підводних безпілотників обдурив Міноборони Росія при виконанні держоборонзамовлення.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За даними каналу, у 2015 році компанія "Тетіс Про" отримала замовлення на виробництво автономного підводного апарату "Гавіа". Сума замовлення становила 101,9 мільйона рублів.

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ФСБ при перевірці було встановлено, що організація включила у вартість робіт зайві комплектуючі на 20,6 мільйона рублів.

Суд стягнув весь отриманий дохід компанії. Керівників "Тетіс Про" зараз розшукують. За фактом події порушено справу за статтею 285 ("зловживання посадовими повноваженнями") КК РФ.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 Серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

1 вересня 2022 року Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для порятунку рубля.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

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