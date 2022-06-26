Уже з наступного місяця українських біженців у Польщі позбавлять права на безкоштовний проїзд.

Польща прихистила найбільшу кількість переселенців з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Для наших громадян було надано чимало знижок, грошових допомог, а деякі послуги і зовсім були безкоштовними. Проте, з 1 липня українських біженців позбавлять права на безкоштовний проїзд потягами РКР Intercity. Вони зможуть подорожувати лише на загальних умовах.

Як інформують на сайті компанії, всім громадянам України без винятку доведеться купувати квиток за повну вартість. Безкоштовні квитки на деякі маршрути діятимуть лише до кінця червня.

Зокрема, до 30 червня власники українського паспорту мають право безкоштовно подорожувати потягами РКР Intercity лише в містах на східному кордоні. А саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав, Жешув.

Безкоштовні квитки українці зможуть отримати в касах зазначених міст або у провідника в поїзді, якщо поїздка розпочинається з цих міст.

Допомога українцям у Польщі: що відомо

Раніше, як писав УНІАН, уряд Польщі розширив категорії українців, яким будуть покривати вартість проживання і харчування у країні. Зокрема, фінансова допомога польським сім’ям, які прийняли у себе українців, в окремих випадках виплачуватиметься і після завершення 120 днів – відколи громадянин України перетнув польський кордон.

За попередньою інформацією, на сьогодні у Польщі може перебувати приблизно 1,5 млн осіб, які рятуються від війни в Україні.

За словами президента України Володимира Зеленського через російське вторгнення понад 12 млн українців були змушені залишити свої будинки.

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