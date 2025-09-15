Зараз Україна витрачає на війну 172 млн доларів щодня.

Потреби оборони України на наступний рік складають щонайменше 120 мільярдів доларів. В цьому році один день війни коштує українському бюджету 172 млн доларів проти 140 млн минулого.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа, посилаючись на свій виступ на конференції Yalta European Strategy.

"Зараз війна коштує 172 млн доларів кожного дня. Ця цифра включає в себе зарплати військовослужбовців, боєприпаси, зброю, але також те, про що ви, можливо, не думаєте, коли мова заходить про вартість війни. Україна продовжує фінансово підтримувати поранених військових, зниклих безвісті та сім’ї загиблих", - заявила Підласа.

За її словами, Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником в світі, і покриває ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями.

Підласа зауважила, що ВВП України може здаватись не надто високим, але це відбулося через те, що Росія вкрала в нашої держави 11 років зростання. І Україні вдалося відновити довоєнний рівень ВВП в 2021 році, а потім – знову в 2024, після руйнівних наслідків повномасштабного вторгнення.

Голова бюджетного комітету наголосила, що Києву потрібна допомога від міжнародних партнерів, адже минулого року Росія витратила 150 млрд дол. на війну з Україною.

"Реалістично ми не можемо зрівнятись з цією цифрою. Але ми прагнемо забезпечити щонайменше 120 млрд доларів на оборону в наступному році. Ця сума включає гроші державного бюджету нашої країни (60 млрд дол.) та військові поставки зброї та боєприпасів через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Данську модель та інші (60 млрд дол.). 120 млрд доларів – це амбітна мета, як з точки зору військової допомоги у натуральній формі, так і для бюджету України", - сказала вона.

Також Підласа у своєму виступі заявила, що вже настав час вивчити юридичні та практичні механізми використання прямої бюджетної підтримки від країн-партнерів на видатки оборони. За її словами, досі лише Велика Британія дозволяла використовувати свої внески в український бюджет на військові закупівлі, і тепер ЄС та інші країни мають також піти цим шляхом.

"Я думаю, це буде набагато легше і політично прийнятніше зробити за рахунок російських грошей, а не коштом платників податків ЄС. Саме тому ідея "Репараційного кредиту", який оголосила президентка Єврокомісії – або будь-який інший план, що допоможе Україні покрити оборонні потреби – більш ніж доречна… Тому що подальше затягування тільки продовжує війну і збільшує її вартість", - додала депутатка.

У липні 2025 року депутати підтримали збільшення видатків державного бюджету України на національну безпеку та оборону на 412 млрд гривень. Тоді вже стала критичною проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям в серпні.

В Бюджетній декларації на 2026-2028 роки уряд підготував два сценарії щодо розміру військових видатків, які враховують як припинення вогню з наступного року, так і продовження бойових дій. За базового сценарію в умовах припинення вогню у 2026 році, оборонні видатки на наступний рік складуть 1,817 трлн гривень. В разі ж збереження високої інтенсивності воєнних дій видатки на сектор безпеки і оборони становитимуть 2,6 трлн гривень.

