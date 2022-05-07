Для фіксації пошкоджень та руйнувань фахівці використовують дрони, супутникові зображення.

Близько 10 мільярдів доларів становлять втрати українського бізнесу за час повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомив керівник проектів із підтримки реформ Київської школи економіки Максим Нефьодов, про це свідчать результати аналізу, який здійснюється в межах проєкту "Росія заплатить" командою KSE Institute.

"Це, звичайно, велика кількість підприємств, які постраждали у всіх сферах, починаючи від відносно невеликих пошкоджень, до підприємств, в тому числі, які належать іноземним інвесторам, які повністю згоріли і знищені", - пояснив Нефьодов.

За його словами, для фіксації пошкоджень та руйнувань фахівці використовують дрони, супутникові зображення. Також експерти обробляють величезну кількість даних, зокрема, повідомлення від державних органів та інформацію з надійних медіа.

Як повідомляв УНІАН, за даними KSE, станом на 2 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, спричинених повномасштабним вторгненням РФ в Україну, сягнула майже 92 млрд доларів або 2,7 трлн грн.

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