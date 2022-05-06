Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по Києву та тероризувати громадян по всій території Україні.

Немає жодних ознак того, що війна Росії проти України вщухає. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по Києву та тероризувати громадян по всій Україні.

Про це заявила Посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу Ради Безпеки ООН з приводу війни в Україні, передає Голос Америки.

За її словами, вже 10 тижнів Росія продовжує вести війну проти меншого сусіда.

"Ми бачили, як Росія тероризує цивільне населенням і атакує багатоквартирні будинки, школи, торгівельні центри, ринки, кафе, лікарні, дитячі будинки, пологові відділення. Цей список можна продовжувати", - заявила вона.

Томас-Грінфілд звинуватила Росію у брехні:

"Три місяці тому представники Росії заявили цій Раді, що не мають наміру вторгнутися в Україну. Тепер Росія стверджує, що напади не були реальними. Росія навіть стверджувала, що Україна атакує сама себе. Що вона обстрілювала власні будівлі, нападала на власний народ. Ця брехня суперечить будь-якій логіці, доказам і здоровому глузду", - переконана вона.

За її словами, члени Радбезу мають чітко закликати Росію припинити агресію проти України.

Також вона нагадала, що США, в рамках конференції донорів, яка відбулася у Варшаві 5 травня, оголосили, що виділять Україні додатково $387 млн гуманітарної допомоги. "Таким чином, загальна сума, яку ми виділили до цього часу становить понад $688 млн. Ці гроші допоможуть нашим відважним партнерам швидко розповсюдити продукти харчування, чисту питну воду, санітарно-гігієнічні набори, критично важливі медикаменти та навіть готівку тим, хто цього потребує найбільше в Україні", - додала вона.

Крім членів Ради у засіданні взяв участь і генсек ООН Антоніу Гутерреш, який минулого тижня відвідав Росію та Україну. Під час свого виступу, генсек зазначив, що в і Москві, і у Києві він повторив те, що говорив в Нью-Йорку. "Вторгнення Росії в Україну - це порушення її територіальної цілісності та Статуту ООН. Це має закінчитися заради народу України, Росії та цілого світу", - зазначив він.

Генсек згадав про Маріуполь та про зусилля з організації евакуації цивільного населення з "Азовсталі". За його словами, ООН у співпраці з Міжнародним комітетом Червоного хреста, а також урядами Росії та України, вдалося організувати два коридори та вивести 421 українця з "Азовсталі" та інших околиць Маріуполя.

"Зараз триває третя операція, але наша стратегія полягає у тому, щоб не поширювати деталі, аби не підірвати успішність її проведення. Добре знати, що навіть у такі часи підвищеної комунікації, тиха дипломатія все ще можлива, і іноді – це єдиний шлях досягнути результату", - додав він.

Крім цього, за словами верховного комісара ООН з прав людини Мішель Башеле наразі ООН зафіксувала 6731 жертву серед цивільного населення, "проте цифри набагато вищі". За її даними, більшість поранень цивільні отримують від важкої артилерії, ракет, а також ударів авіацій по житлових районах.

В інших районах довкола Харкова, Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона управління ООН з прав людини фіксує випадки викрадення представників місцевої влади та громадянського суспільства, відставних поліцейських та військових, а також журналістів. На 4 травня було виявлено 180 таких випадків, і вже п’ять жертв знайдені мертвими.

"Один день припинення вогню збереже життя щонайменше 50 цивільних дітей, жінок і чоловіків. Одним днем тиші можна запобігти поранення 30-70 мирних жителів. Одноденне припинення вогню дозволить кільком тисячам мирних жителів безпечно покинути райони, де вони зараз перебувають у пастці бойових дій. Найголовніше, припинення вогню покаже, що жах в Україні можна зупинити", - заявила вона.

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