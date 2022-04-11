Повний валютний дефолт стане першим в Росії більш ніж за століття.

Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

Про це пише CNN з посиланням на агентство кредитних рейтингів S&P.

Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня, йдеться в повідомленні S&P, опублікованому в п'ятницю.

Агентство заявило, що це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, спочатку належним сумам".

Згідно з S&P, вибірковий дефолт оголошується, коли підприємство не виконало зобов'язання за конкретним зобов'язанням, але не по всьому своєму боргу.

У Москви є 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати капіталу і відсотків, але S&P заявило, що не очікує, що Москва конвертує їх у долари, враховуючи західні санкції, які підривають її "готовність і технічні можливості дотримуватися своїх зобов'язань".

Повний валютний дефолт стане першим в Росії більш ніж за століття, коли Ленін відмовився від облігацій, випущених царським урядом.

Війна Росії проти України

Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об'єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування і тортур у ряді тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську та Чернігівську області.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

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