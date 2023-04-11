Минулого разу, коли виплати були настільки великі, країнам з найвищим борговим навантаженням списали 60-80% боргу.

Найбідніші держави повинні виплатити іноземним кредиторам у середньому не менше 16,3% бюджетних доходів у 2023 році та 16,7% у 2024 році.

Як свідчать дані британської благодійної організації Debt Justice, це максимальні показники з 1998 року.

У 2024 році рівень держборгу до погашення буде більш ніж в 2,5 вище, ніж в 2011 році. Минулого разу, коли виплати були настільки великі, країнам з найвищим борговим навантаженням списали 60-80% боргу.

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За даними Світового банку (СБ), в структурі адресатів запланованих на 2023-2024 роки 46% займають приватні кредитори не з Китаю, 30% - міжнародні організації, 12% - китайські кредитори приватного і державного секторів і ще 12% - інші держави.

Максимальний середній рівень держборгу до погашення в 2022-2024 роках зафіксований у Шрі-Ланки (78,3%), Лаосу (57,3%), Домініки (54,6%), Пакистану (43%) і Замбії (38,9%).

Війна в Україні та найбідніші країни

У березні 2022 року в СОТ побоювалися, що війна в Україні може спровокувати голодні бунти в бідних країнах. 35 африканських країн залежать від продовольства, імпортованого з Чорноморського регіону.

15 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи двадцяти" закликав лідерів цих країн приєднатися до української ініціативи Grain from Ukraine щодо надання допомоги продовольством найбіднішим країнам.

24 листопада Зеленський повідомив, що Україна вже має домовленості з різними країнами щодо реалізації Grain from Ukraine. Це, зокрема, Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина, США.

У листопаді 2022 року Британія заявив про те, що виділить Україні 5 мільйонів фунтів на доставку продовольства найбіднішим країнам.

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