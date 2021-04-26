Банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово.

На травневі свята система електронних платежів (СЕП) Нацбанку працюватиме в режимі 23/7, а банки зможуть самостійно встановлювати графік роботи.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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"Наближаються травневі свята, які цього року припадають на вихідні дні: 1 травня - День Праці, 2 травня - Великдень, 9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тому відповідно до законодавства святковими та офіційними вихідними днями будуть 1 - 4 і 8 -10 травня", - сказано в повідомленні.

"Як працюватимуть банки в цей період? Незалежно від святкових і неробочих днів, система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово і 7 днів на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кожен банк вирішує самостійно, скористатися цією можливістю чи ні, враховуючи власні потреби і потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства.

При цьому, банки, які будуть здійснювати міжбанківські платежі:

1 - 4 травня - відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 5 травня 2021 року.

8 - 10 травня - відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 11 травня 2021 року.

Що цьому передувало

23 квітня 2021 року стало відомо як працюватимуть "Укрпошта" і "Нова Пошта" на травневі та Великдень.

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Автор: Олена Коваленко