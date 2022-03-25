В Росії спостерігається обвал рубля, хаос в глобальних ланцюжках поставок і цінах на сировину, а також масовий відхід компаній з країни.

Воєнне вторгнення Росії на територію незалежної України зведе нанівець 15 років економічного зростання Росії.

Такий прогноз озвучили економісти Інституту міжнародних фінансів, пише Bloomberg.

Економісти вважають, що різке зниження внутрішнього попиту зіграє вирішальну роль. Експерти також нагадали, що в Росії спостерігається обвал рубля, хаос в глобальних ланцюжках поставок і цінах на сировину, а також масовий відхід компаній з країни.

Очікується, що економіка скоротиться на 15% у 2022 році та на 3% у 2023 році, в результаті чого ВВП Росії впаде до рівня, на якому він був 15 років тому.

"Однак, якщо будуть введені подальші санкції у вигляді торгових ембарго, експорт може впасти більше, ніж ми зараз прогнозуємо", — додали вони.

Війна проти України: