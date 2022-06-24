Як зазначили в ОП, Україна має надійних партнерів.

Країни Євросоюзу вирішили надати Україні допомогу у розмірі 9 мільярдів євро.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна має надійних партнерів. Ми витримаємо, переможемо і відновимо", - зазначив Єрмак.

Також інформацію підтвердив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі лідерів у Брюсселі в п'ятницю, 24 червня.

Premier @MorawieckiM w #Bruksela: Ten historyczny moment i język dzisiejszych konkluzji był długo odrzucany. My to zmieniliśmy z wieloma państwami. Ukraina jest państwem w stanie wojny i nie ma czym płacić za wiele usług publicznych, dlatego zatwierdziliśmy 9 mld euro na pomoc. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 24, 2022

"Україна - держава в стані війни, і їй нічим платити за безліч державних послуг, тому ми затвердили 9 мільярдів євро допомоги", — цитує канцелярія польського прем'єра його заяву.

Статус кандидата в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

23 червня Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Цей статус отримала і Молдова.

У Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він покладе початок умовам для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

У Кабміні назвали орієнтовні терміни вступу України до ЄС. Переговорні процедури можуть початися вже у 2023 році.

24 червня дипломат розповів, що Україні дасть статус кандидата в ЄС.

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