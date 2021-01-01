Також з 1 січня створено єдиний рахунок для сплати податків.

З 1 січня Державна податкова служба України (ДПС) почала функціонувати як єдина юридична особа.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Читайте такожПодаткові надходження до держбюджету-2020 перевищили план - Шмигаль"У рамках проведеної інституційної реформи з 1 січня податкова служба починає свою роботу як єдина юридична особа, а також змінено формат роботи з великими платниками податків. Утворено п'ять міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків (МУ КПН): центральне, східне, західне, південне, північне", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі включені до Реєстру великих платників податків на 2021 рік закріплені за зазначеними міжрегіональними управліннями ДПС по роботі з великими платниками податків. Зокрема, за центральним МУ КПН закріплено 651 платника, за східним - 287, західним - 150, південним - 148, північним-135 платників. Всього до Реєстру великих платників податків на 2021 рік включено 1371 платника.

5 жовтня Державна податкова служба України створила територіальні органи як відокремлені підрозділи, що передбачено Меморандумом про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом, а також було заплановано до кінця 2020 року реалізувати остаточні кроки щодо забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи.

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Автор: Юрій Куліков