За 10 місяців поточного року товарообіг України склав $82,67 млрд, що на $8 млрд (9%) менше, ніж за відповідний період минулого року.
Про це повідомили у прес-службі Державної митної служби України.
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В країну імпортували товарів на $43,03 млрд (менше на $6,01 млрд або на 12% у порівнянні з 2019 р.), експортували – на $39,64 (менше на $2 млрд або на 5%). Відповідно розмір від’ємного сальдо склав – $3,4 млрд.
44% товарів імпортують з країн ЄС, 16% - з країн СНД, 40% - з всіх інших.
Найбільшу частку серед імпортованих товарів складають:
- Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки – 14,75%;
- Реактори, котли, машини, обладнання – 11,15%;
-Засоби наземного транспорту – 10,2%
Експортують 38% товарів – до ЄС, 12% - до країн СНД, 50% - до інших.
Найбільшу частку серед експортованих товарів складають:
- Зернові культури – 19,25%
- Чорні метали – 16,16%
- Жири та олії, готові харчові жири, воски – 11,29%
Як розвивалися події
Державна митна служба України в січні-березні 2020 року виявила понад 5 тисяч порушень митних правил, вартість предметів правопорушень склала 554,6 млн грн.
У січні-червні 2020 року було виявлено понад 7,2 тисяч порушень митних правил, вартість предметів правопорушень склала близько 1,16 млрд грн.
Сальдо торгівельного балансу України в період з січня по червень 2020 року склало «мінус» $1,4 млрд при загальному товарообороті за вказаний період $47,3 млрд.
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