Питання України має залишитися на першому місці під час майбутнього головування Франції у G7 в 2026 році.

Країни "Великої сімки" не виключають, що заморожені російські суверенні активи можуть бути в повному обсязі використані для фінансування України.

Про це йдеться в спільній заяві G7, опублікованій на сайті уряду Канади.

Заяву зробили за підсумками онлайн-зустрічі міністрів фінансів країн G7 за участі керівників Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та Ради з фінансової стабільності.

Відео дня

На частині зустрічі були також присутні міністр енергетики та природних ресурсів Канади та міністри фінансів та їхні представники з Австралії, Чилі, Індії, Мексики та Республіки Корея.

Учасники заслухали доповідь МВФ щодо ситуації в Україні та привітали підписання угоди на рівні персоналу між Фондом та Києвом щодо майбутнього кредитування України в розмірі 8,2 млрд доларів протягом чотирьох років. Вони пообіцяли підтримати нову програму Фонду.

Учасники також пообіцяли продовжити співпрацю над розробкою широкого спектру варіантів фінансування для підтримки України, включаючи використання російських активів, а також посилити тиск на Москву у разі провалу мирних переговорів.

Варто зазначити, що головна частина онлайн-зустрічі була присвячена не Україні, а рідкісноземельним металам. Учасники засудили застосування однією з держав, маючи на увазі Китай, експортного контролю до критично важливих ланцюгів постачання корисних копалин, і пообіцяли продовжити спільну роботу над зменшенням рівня монополізації ринку.

Допомога Україні – останні новини

Британський уряд планує передати Україні 9,2 млрд євро російських активів, заморожених у Сполученому Королівстві. Механізм передачі коштів ще має бути розроблений.

Більша частина росактивів, іммобілізованих в межах ЄС в брюссельському депозитарії Euroclear, поки що знаходиться під питанням через супротив Бельгії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розглядає варіант ухвали рішення по росактивах більшістю голосів країн-членів блоку. Саміт ЄС, на якому рішення можуть ухвалити, відбудеться 18 грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: