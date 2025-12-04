Пропозиція по замороженим російським активам є найсміливішою з усіх ідей щодо підтримки України.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн пропонує прийняти рішення по використанню заморожених російських активів для допомоги Україні не одноголосно, а простою більшістю голосів країн-членів Євросоюзу, пише Financial Times.

Використовуючи юридичні хитрощі, Комісія готує спосіб обійти будь-які загрози вето з боку таких лідерів, як Віктор Орбан з Угорщини, а разом з ним і принцип одностайної згоди щодо зовнішньої політики, який існує з часів Римського договору, що заснував Європейське Співтовариство в 1957 році.

Навіть союзники України заявили, що фон дер Ляєн перевіряє межі влади ЄС, пропонуючи використати надзвичайні заходи для надання Україні позик у розмірі до 210 мільярдів євро. Критики стверджували, що вона порушує закони Блоку.

Подібна зухвалість - ознака того, що серед європейських столиць зменшується готовність продовжувати фінансувати Київ з власних бюджетів після майже чотирьох років війни.

Додатково підігріває ситуацію і раптовий інтерес Дональда Трампа до використання заморожених активів Росії як частини мирної угоди, за якою вони вливаються в інвестиційні фонди, що очолюються США.

Ініціатива фон дер Ляєн має на меті представити європейським лідерам, які зберуться на саміт через два тижні, два основні варіанти для збереження платоспроможності України - залучити кошти за рахунок спільного бюджету Блоку або видати позику за рахунок російських активів, яка не буде повернута, доки Москва не сплатить повоєнні репарації.

Перший варіант вимагає одноголосного схвалення. Другий, згідно з маневром фон дер Ляєн щодо надзвичайних повноважень, вимагатиме лише зваженої більшості лідерів.

Надзвичайні повноваження на практиці позбавлять такі країни, як Угорщина, можливості використовувати своє національне вето на продовження санкцій, щоб вивільнити російські активи та торпедувати позику.

Якщо пропозицію буде прийнято, вона, за словами чиновників, ознайомлених із закритими обговореннями, майже напевно викличе судові оскарження, але процес може затягнутися, що буде на руку Україні та союзникам.

Комісія виправдовує використання надзвичайних заходів "необхідністю збереження стабільності економіки союзу", стверджуючи, що війна Росії проти України та її гібридні атаки в Європі становлять загрозу для процвітання, а повернення грошей Москві може погіршити ситуацію.

Національні експерти з права почнуть детально вивчати текст сьогодні, 4 грудня, подальше обговорення відбудеться серед послів держав-членів у п’ятницю, 5 грудня. Комісія констатує, що "терміновий характер пропозиції" означає, що не було проведено "консультацій із зацікавленими сторонами" та відповідних "оцінок впливу" пропозиції.

Репараційний кредит для України – останні новини

Європейська комісія хоче використати росактиви в обхід можливого вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, посилаючись на статтю 122 статуту ЄС, якою окремі учасники блоку можуть бути позбавлені можливості скасувати санкції проти РФ.

Єврокомісія планує виділити в рамках репараційного кредиту Україні 115 мільярдів євро на фінансування військових потреб та 50 мільярдів євро на бюджетні видатки протягом двох років. Бельгія вже заявила, що її позицію "не почули".

