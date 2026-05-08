Україні може не вистачити грошей: ЄС знову обговорює заморожені активи Росії, - Politico

Дефіцит бюджету України може становити близько 71 млрд євро цього року та ще 64 млрд євро у 2027 році.

Нідерланди хочуть відновити дискусію щодо використання до 210 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України та фінансування її оборони у 2027 році.

Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатів та європейських чиновників. Повернення до теми російських активів може знову розпалити складні юридичні, політичні та фінансові суперечки, які точилися в ЄС наприкінці минулого року. Тоді прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер виступив проти планів використання російських коштів через побоювання, що саме Бельгія нестиме ризики у разі, якщо Москва спробує повернути ці активи через суди.

Обговорення відновилося попри те, що Брюссель ще не перерахував жодного євро з кредитної програми на 90 млрд євро, яку лідери ЄС погодили у грудні для підтримки України протягом двох років. За оцінками ЄС, цього фінансування вистачить лише для покриття приблизно двох третин прогнозованого бюджетного дефіциту України до 2027 року.

Єврокомісія також намагається залучити додаткові кошти від Канади, Великої Британії, США та Японії. Водночас у Брюсселі не впевнені, чи погодиться адміністрація президента США Дональда Трампа на нове фінансування для Києва.

Основна частина заморожених російських активів – близько 185 млрд євро – зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. Саме тому бельгійська влада побоюється можливих російських заходів у відповідь.

Минулого року країни ЄС у підсумку погодилися на кредитну програму замість повної конфіскації російських активів. Це дозволило оперативно закрити нагальні потреби українського бюджету, однак у Єврокомісії та серед дипломатів визнають: якщо війна триватиме, Україні знадобиться значно більше коштів.

За оцінками, дефіцит бюджету України може становити близько 71 млрд євро цього року та ще 64 млрд євро у 2027 році. Водночас ці прогнози базуються на припущенні, що війна завершиться вже цьогоріч, що наразі виглядає малоймовірним.

За даними Politico, ініціативу Нідерландів уже підтримали Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія. Частина інших країн ЄС утрималася від публічних заяв через політичну чутливість питання. Один із дипломатів на умовах анонімності зазначив, що дискусія щодо російських активів "обов’язково повернеться наприкінці року".

