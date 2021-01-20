У 2021 році в Україні будуть збільшені зарплати вчителям та медикам.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання уряду.
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«Для нас одним з пріоритетних завдань є збільшення виплат вчителям та лікарям. Сьогодні уряд затверджує нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Наше рішення дає можливість збільшити зарплати вчителям вже цього місяця майже на 20%», - сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн, тому дане рішення прораховано і забезпечено відповідними коштами.
Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 тис. 859 грн, що на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.
Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомила прес-служба МОН.
За його словами, посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року - 6 тис. 461 грн. Це на 1 тис. 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.
«Усі доплати, надбавки й інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів», - додав Шкарлет.
Шмигаль також зазначив, що, крім підвищення зарплат вчителям, уряд заклав кошти на підвищення зарплат медикам на 30% цього року.
Держбюджет - 2021 і обіцяне підвищення зарплат
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 16 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти буде підвищено зарплати на 26%, медикам – на 30%.
- Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року зростуть майже на 30%.
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