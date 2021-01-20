За словами Шмигаля, зарплати вчителям вже цього місяця можна буде збільшити майже на 20%.

У 2021 році в Україні будуть збільшені зарплати вчителям та медикам.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання уряду.

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«Для нас одним з пріоритетних завдань є збільшення виплат вчителям та лікарям. Сьогодні уряд затверджує нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Наше рішення дає можливість збільшити зарплати вчителям вже цього місяця майже на 20%», - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн, тому дане рішення прораховано і забезпечено відповідними коштами.

Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 тис. 859 грн, що на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомила прес-служба МОН.

За його словами, посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року - 6 тис. 461 грн. Це на 1 тис. 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.

«Усі доплати, надбавки й інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів», - додав Шкарлет.

Шмигаль також зазначив, що, крім підвищення зарплат вчителям, уряд заклав кошти на підвищення зарплат медикам на 30% цього року.

Держбюджет - 2021 і обіцяне підвищення зарплат

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

16 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти буде підвищено зарплати на 26%, медикам – на 30%.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року зростуть майже на 30%.

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Автори: Катерина Жирій, Леся Лещенко