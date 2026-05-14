Рада підтримала спрямування воєнного збору на зарплати військовослужбовців

До кінця третього повоєнного року військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету.

Верховна Рада в четвер, 14 травня, ухвалила за основу законопроєкт про спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету, з якого фінансуватимуться винятково зарплати військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроєкту (№15167) в першому читанні проголосували 226 народних депутатів.

"Метою розробки проєкту закону … є законодавче закріплення цільового використання доходів державного бюджету України, джерелом яких є військовий збір, на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", - ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Відео дня

Як повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Це понад 200 мільярдів гривень в рік, які будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

"Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже усі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони, щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю", - зазначила Підласа.

Однак, за її словами, після завершення активних бойових дій фіксоване цільове призначення військового збору буде практично необхідним через зростання частки невійськових видатків і зменшення міжнародної допомоги, яка наразі їх покриває.

Військовий збір в Україні – останні новини

У лютому 2026 року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що уряд розглядає можливість збереження постійного військового збору у розмірі в 5% і після завершення війни.

7 квітня Верховна Рада прийняла закон про продовження сплати військового збору на три роки після завершення воєнного стану в Україні. Ставки залишаються такими: для фізичних осіб – 5% доходу; для ФОПів на єдиному податку 1, 2 і 4 груп – 10% від мінімальної зарплати щомісяця (у 2026 році це 865 грн); для платників єдиного податку 3 групи (і ФОПів, і юросіб, крім е-резидентів) – 1% від доходу.

Вас також можуть зацікавити новини: