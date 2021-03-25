Реалізація цих законів сприятиме залученню в Україну стратегічних інвесторів, підвищенню інвестиційної привабливості країни, а також зростанню конкурентоспроможності української економіки.

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, що надають податкові стимули для інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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Зазначається, що перший підписаний президентом - Закон "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом нового обладнання (оснащення) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору" №1294-IX.

Згідно з цим документом, тимчасово, до 1 січня 2035 року, від оподаткування ввізним митом звільняється оснащення та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестиційних проектів відповідно до Закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями".

"Зазначені податкові пільги надаються за умови, що ввезені товари виготовлені не раніше, ніж за три роки до дати їх ввезення в Україну, не були у використанні, а також не походять з держави-окупанта, або держави-агресора, або з окупованої території України", - сказано в документі.

Другий підписаний главою держави - Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, що реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями в Україні" №1293-IX.

Згідно з цим Законом, тимчасово, до 1 січня 2035 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення в Україну оснащення (обладнання), комплектуючих виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Також звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств інвестори, які є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", за умови, що цей прибуток отримано в результаті виконання такого договору.

Зазначається, що звільнення від податку на прибуток передбачено після введення в експлуатацію об'єкта інвестиційного проекту протягом п'яти років у межах терміну дії спеціального інвестиційного договору. Обов'язковою умовою застосування звільнення від оподаткування є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором.

Крім того, закон дозволяє органам місцевого самоврядування до 1 січня 2035 року зменшувати ставки земельного податку та орендної плати за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, які використовуються в рамках реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Загальна сума вивільнених від оподаткування коштів враховується у складі сукупного обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

"Реалізація цих законів сприятиме залученню в Україну стратегічних інвесторів, підвищенню інвестиційної привабливості країни, а також зростанню конкурентоспроможності української економіки завдяки впровадженню державної підтримки великих інвестиційних проектів, зокрема шляхом надання податкових стимулів", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

У липні минулого року Верховна Рада України схвалила внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про «інвестиційні Няня».

17 грудня парламент прийняв законопроект № 3760 у другому читанні, а 10 лютого 2021 року Зеленський його підписав.

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Автор: Богдан Слуцький