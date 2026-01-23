Золото впритул наблизилося до нової психологічної позначки: скільки коштує метал

Дорогоцінні метали встановлюють все нові рекорди.

Золото в п'ятницю, 23 січня, досягло чергового рекорду, а срібло і платина продовжили дорожчати, досягнувши нових історичних максимумів. Цьому сприяло зниження довіри до американських активів через геополітичну напруженість і економічну невизначеність.

Агентство Reuters пише, що спотове золото подорожчало до 4957,10 долара за унцію станом на 7:36 за київським часом. Таким чином, 1 грам металу коштував 159,91 долара.

"Довіра до США та їхніх активів похитнулася, можливо, назавжди, і це призводить до перетікання грошей у дорогоцінні метали", - повідомив старший аналітик ринку Capital.com Кайл Родда.

Лідери ЄС зітхнули з полегшенням після того, як президент США Дональд Трамп змінив своє рішення щодо Гренландії, одночасно попередивши, що вони готові діяти, якщо Трамп знову буде погрожувати. Трамп же заявив, що забезпечив повний і постійний доступ США до Гренландії в рамках угоди з НАТО. Деталі угоди залишаються неясними, а Данія наполягає, що її суверенітет над островом не підлягає обговоренню.

Спотове срібло підскочило до 98,87 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштував 3,19 долара.

"В основі історії срібла лежить його перевага над золотом і його промислове застосування", - додав Родда.

При цьому спотова ціна на платину зросла до 2650,90 долара за унцію або 85,51 долара за 1 грам, водночас ціна на паладій впала до 1908,02 долара або 61,55 долара за 1 грам.

Ціни на золото - останні новини

Золото дорожчає вже не перший день. Так, 19 січня золото і срібло досягли рекордних максимумів. Спотове золото досягло рекордного максимуму в 4689,39 долара за унцію або 150,78 долара за грам.

20 січня ціна на золото вперше в історії перевищила позначку в 4 700 доларів за унцію, а срібло трималося трохи нижче свого нового рекордного максимуму.

21 січня метал встановив новий рекорд, досягнувши позначки в 4885,11 долара за унцію.

